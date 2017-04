'The Economist': Arrivederci Alitalia?

The Economist publicou nesta quinta-feira (27) um artigo onde analisa a situação da companhia aérea Alitalia. A revista diz que quando os empregados da empresa tiveram a oportunidade em 25 de abril para votar por cortes de salários e redundâncias para salvar a companhia aérea com problemas, eles rejeitaram. De certa forma, é difícil culpá-los. Afinal, no passado eles foram capazes de contar com o governo italiano para resgatar a maior linha aérea da Itália.

Isso pode não acontecer desta vez, opina The Economist. A Alitalia perdeu bilhões de euros na última década. A empresa tinha depositado suas esperanças em um plano de capitalização de € 2 bilhões (US $ 2,2 bilhões). Mas isso dependia dos trabalhadores aceitarem cortes que foram negociados pelo governo e recomendados pelos sindicatos. Com o voto dos trabalhadores, esse dinheiro agora está fora da mesa, explica.

A perda da companhia aérea seria um golpe para o orgulho nacional, avalia The Economist

A Alitalia esteve na mesma situação muitas vezes anteriormente. Em 2008 pediu falência após alguns planos para sell-off terem sido bloqueados. Em 2014, com a companhia aérea em queda mais uma vez, o governo ajudou a negociar um acordo com a Etihad, uma empresa do Oriente Médio, que teve participação de 49%. Um plano para tornar a Alitalia rentável até 2017, no entanto, revelou-se extremamente otimista.

A Bloomberg informa que a participação da operadora no mercado italiano caiu para apenas 18% em 2015, contra 23% em 2008; O número de passageiros caiu de 30m para 22m em uma década. Com seus altos custos, tem lutado para competir com as operadoras de orçamento em rotas de curta distância. A Ryanair, uma companhia aérea irlandesa, tem agora a maior quota de mercado do país. Os poucos serviços de longa distância da Alitalia - especialmente para a América - devem agora competir com a Emirates, que apanha passageiros em Milão no seu caminho de Dubai para Nova York, e os parceiros da Alitalia na aliança SkyTeam, a Air France / KLM e a Delta.

The Economist aponta que as chances de um adiamento desta vez por parte do governo não parece plausível. O governo italiano diz que não aceita nacionalizar a empresa, tornando a bancarrota mais provável. Isso não significa necessariamente que a companhia aérea irá desaparecer. Mas se a empresa evitar a liquidação, um administrador terá o poder de vender muitos de seus ativos. Um portador muito menor emergirá. Luca Cordero Di Montezemolo, presidente da empresa, diz que deve iniciar o processo de nomeação de um administrador em breve.

A perda da companhia aérea seria um golpe para o orgulho nacional, avalia The Economist. A transportadora fez seu primeiro voou em 1947. É a companhia aérea papal de escolha; Bento XVI, ofereceu orações para a empresa quando faliu em 2008. O destino de até 12.000 postos de trabalho também desequilibrariam a economia. Pode ter chegado a hora da Alitalia pousar no hangar para sempre.

> > The Economist