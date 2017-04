Petróleo fecha em queda após reabertura de campos de produção da Líbia

O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira (27), em meio a preocupações com o excesso de oferta e dúvidas com a posição da Rússia em relação ao acordo para reduzir a produção. A volta à operação de dois campos da Líbia também fez os contratos acentuarem as perdas.

O petróleo WTI para entrega em junho fechou em queda de 1,31%, a US$ 48,97 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para julho recuou 1,13%, a US$ 51,82 o barril, na plataforma ICE.

Preocupações com o excesso de oferta têm pressionado os contratos. Especula-se ainda sobre se Moscou prorrogará ou não o esforço para reduzir sua produção. As declarações do ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, que afirmou que a decisão de prolongar o acordo ainda estava “em discussão”, assustaram os investidores, impactando ainda mais o mercado.

Além disso, dois campos petrolíferos importantes da Líbia voltaram a produzir, o que deve elevar as exportações em um mercado já saturado. A notícia de que Irã e Iraque planejam aumentar suas capacidades de produção de petróleo, é mais uma influência negativa para os preços do barril.

Os preços chegaram a subir durante a noite com dados do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) mostrando que os estoques de petróleo dos EUA caíram 3,6 milhões de barris na semana passada, mas o otimismo foi suplantado com as preocupações com o excesso de produtos baseados em petróleo no mercado.

Os estoques de gasolina cresceram 3,4 milhões de barris na semana passada. Além disso, os estoques de diesel também aumentaram inesperadamente, com avanço de 2,7 milhões de barris, uma vez que a demanda dos consumidores não conseguiu absorver um fluxo constante de produtos petrolíferos bombeados pelas refinarias que trabalham em níveis de eficiência quase superiores.

Às 09h50 (de Brasília), o petróleo WTI para junho, contrato mais líquido, caía 1,93%, a US$ 48,66 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para julho também registrava baixa de 1,87%, a US$ 51,43 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).