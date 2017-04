'Financial Times': Lucro do Santander é impulsionado pela recuperação do Brasil e Espanha

Matéria publicada nesta quinta-feira (27) pelo Financial Times conta que a recuperação econômica em mercados-chave como o Brasil e a Espanha ajudou o Banco Santander a aumentar os lucros líquidos no primeiro trimestre em 14%, já que o banco saudou um "forte início de ano" e emitiu um panorama positivo para o resto de 2017.

Segundo a reportagem o maior grupo financeiro da Espanha por valor de mercado reportou lucros líquidos de € 1.87bn para os três meses até março, acima de € 1.63b no ano anterior.

De acordo com o diário a receita líquida de juros, os lucros de um banco em suas atividades de crédito, subiu 10% para 8,4 bilhões de euros.

Ana Botín, presidente executivo do Santander, disse que o banco está vendo "um impulso positivo em todos os mercados e particularmente um bom crescimento na América Latina, Espanha e no segmento de finanças de consumo".

O noticiário financeiro afirma que o Santander é um dos bancos mais diversificados do mundo, com grandes operações de varejo no Brasil, Reino Unido, Espanha, EUA, México, Polônia e vários outros mercados.

Times diz que o banco argumenta que seu modelo internacional o torna menos arriscado do que outros credores, porque geralmente pode compensar um trimestre pobre em um mercado com fortes contribuições de outros lugares.

No momento, no entanto, a maioria das operações do Santander está vendo crescimento simultaneamente: nove de seus 10 mercados apresentaram maiores lucros líquidos no primeiro trimestre, informou FT.

O Brasil, que emergiu como o mercado mais importante do banco nos últimos anos, apresentou um forte conjunto de resultados nos três meses até março, refletindo a recuperação do país em relação a uma recente recessão e o fortalecimento do real. O lucro líquido saltou 77% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, conclui Financial Times.

