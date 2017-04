Exportações de armamentos italianos crescem 85% em 2016

As exportações de armamentos da Itália registraram um aumento de 85,7% em 2016 na comparação com 2015, gerando um valor de venda de 14,6 bilhões de euros, informou o relatório anual do governo italiano sobre o tema nesta quinta-feira (27).

De acordo com o documento, 50% do valor das vendas são referentes ao fornecimento de armas para os 28 "eurofighters" da entidade Leonardo que atuam no Kuwait, que é o país que aparece com maior número de compras.

Seguido do Kuwait, vem Grã-Bretanha, Alemanha, França, Espanha, Arábia Saudita, Estados Unidos, Catar, Noruega e Turquia no número de maiores compradores. Ao todo, os armamentos italianos chegam a 82 países, colocando o país entre os líderes de exportação no segmento.

Além dos "aeromóveis", que representam 8,8 bilhões de euros, a categoria de armamentos mais vendidos pela Itália é o de "bombas, torpedos, mísseis e acessórios", que representam 1,2 bilhões de euros.