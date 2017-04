Bovespa fecha em queda novamente atento ao cenário local

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quinta-feira (27), com investidores atentos à cena política ao longo do dia após a Câmara dos Deputados concluir nesta madrugada a votação do projeto de lei da reforma trabalhista.

O Ibovespa caiu 0,29%, a 64.676 pontos.

Os avanços de medidas no Congresso têm sido acompanhados de perto pelo mercado como termômetro para a reforma da Previdência.

O dólar fechou em alta nesta quinta-feira (27), acompanhando o desempenho da moeda norte-americana no exterior e o cenário local, com a reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados.

A moeda norte-americana subiu 0,28%, a R$3,1820 na venda.