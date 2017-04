Bolsas da Ásia encerram pregão majoritariamente em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta quinta-feira (27) em alta, em meio à continuidade da recuperação dos mercados acionários da China. Os mercados operaram em alta a despeito de dúvidas sobre a aprovação de um plano tributário nos EUA.

Na China, o índice Xangai Composto registrou alta de 0,36%, a 3.152,19 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,54%, a 1.900,03 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,19%, a 19.251,87 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões de valorização. Durante a madrugada no Brasil, o Banco do Japão (ou BoJ, como é conhecido o BC japonês) decidiu manter sua política monetária inalterada, mas reduziu sua projeção de inflação para o ano fiscal que se encerra em março, de 1,5% para 1,4%.

No restante do continente asiático, o sul-coreano Kospi subiu 0,07% em Seul, a 2.209,46 pontos. O filipino PSEi recuou 0,85% em Manila, a 7.661,01 pontos. O dia foi positivo para o Hang Seng, com alta de 0,49%, a 24.698,48 pontos. O Taiex mostrou ligeiro ganho de 0,04% em Taiwan, a 9.860,62 pontos.