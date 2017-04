Robert Bittar toma posse no Conselho Superior da Academia Nacional de Seguros e Previdência 

A nova diretoria da Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) toma posse nesta quarta-feira (26), no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. O presidente João Marcelo Máximo dos Santos ficará à frente da instituição no triênio 2017/2020. No evento, também serão empossados os novos conselheiros, entre eles Robert Bittar, presidente da Escola Nacional de Seguros, que ocupará uma cadeira no Conselho Superior, novo órgão do estatuto da ANSP.

Bittar é acadêmico desde 2007 e, a partir de agora, passa a integrar o seleto grupo de profissionais que decidem os rumos da entidade. “Fiquei extremamente honrado e orgulhoso com o convite para ser membro do Conselho Superior da Academia, que é muito querida por todo o mercado e desenvolve trabalho de extrema relevância nas áreas de formação e pesquisa visando ao aperfeiçoamento institucional do seguro, da previdência privada e das instituições afins”, disse ele.

O Conselho Superior será presidido por Mauro César Batista, acadêmico que comandou a ANSP nos últimos 15 anos. A Noite Acadêmica, como foi batizado o evento, será marcada ainda pela entrega de comendas ANSP e pelo lançamento do livro “Evolução Histórica do Seguro no Brasil”, que contou com o apoio da Escola Nacional de Seguros. As atividades terão início às 18h.