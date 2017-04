Petróleo fecha sem direção única ainda receoso com estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem direção única nesta quarta-feira (26), após dados de estoques dos Estados Unidos. As reservas da commodity recuaram bem acima do previsto no país, mas a produção voltou a subir.

O petróleo WTI para junho fechou em alta de 0,12%, a US$ 49,62 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para julho recuou 0,30%, a US$ 52,41 o barril, na ICE.

O Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informou que os estoques de petróleo caíram 3,641 milhões de barris na última semana. A previsão era de um recuo de 600 mil barris. Já os estoques de gasolina subiram 3,369 milhões de barris, ante expectativa de queda de 900 mil barris.

Analistas mantém preocupação em meio a temores de que o aumento dos estoques de petróleo nos EUA e a produção de xisto estão comprometendo os esforços dos maiores produtores mundiais para reduzir a oferta global.

Operadores do mercado de petróleo também não estão certos se a Opep decidirá estender seu corte de produção em sua próxima reunião em 25 de maio, em Viena, o que contribui para a forte queda. A incerteza ajudou a reduzir os preços do petróleo em 7% na semana passada.

O Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês) divulgou nesta terça uma estimativa de que os estoques de petróleo nos EUA subiram 900 mil barris na semana passada. Os dados do API são alarmantes porque esta é a época do ano em que geralmente os estoques caem enquanto os refinadores processam mais petróleo bruto para fazer a gasolina e o diesel antes do verão nos EUA.

Às 09h41 (de Brasília), o petróleo WTI para junho, contrato mais líquido, caía 0,89%, a US$ 49,12 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para julho também registrava baixa de 0,93%, a US$ 52,08 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).