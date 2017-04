Firjan lança marca para valorizara moda do Rio de Janeiro

No próximo dia 27, às 11h, durante o Veste Rio, o Sistema Firjan lança a marca Moda Rio. Esse movimento tem o objetivo de valorizar tudo o que for criado pela cadeia da moda do Rio, destacando o lifestyle carioca, a criatividade e o papel do estado como vitrine fashion para o país e o mundo. Uma identidade criada para potencializar e badalar o setor da moda do Rio e facilitar seu reconhecimento.

A ideia é que a marca Moda Rio seja utilizada por todos os atores do setor, para agregar valor aos produtos feitos aqui no estado. Moderna, prática e simples, a marca pode ser usada, por exemplo, em eventos, vitrines de lojas e tags junto às etiquetas das peças comercializadas. Essa é mais uma forma de contribuir para a geração de negócios das empresas fluminenses.

Sistema Firjan lança a marca Moda Rio no próximo dia 27, durante o Veste Rio

Desenvolvido através de uma demanda dos empresários do setor, o Sistema Firjan lança o selo Moda Rio junto com parceiros, como Vogue, Instituto Rio Moda, Senai Cetiqt, Babilonia Feira Hype, Prêmio Rio Moda Hype, Abit e sindicatos.

Para saber mais sobre o selo Moda Rio, as formas de uso da marca e ter acesso aos arquivos para download, acesse o site www.movimentomodario.com.br.

Valor da moda do Rio em números

O valor da moda do Rio de Janeiro pode ser comprovado pelos números de exportações de suas empresas do setor, que totalizaram US$ 27,2 milhões em 2016. O Rio apresenta o maior preço médio por quilo exportado dentre todos os estados do país, sendo 24% maior que a média brasileira. Isso comprova o valor agregado reconhecido nos produtos feitos aqui.

Em moda praia, o estado do Rio é o maior exportador do País desde 2012, quando ultrapassou São Paulo que historicamente liderava o ranking. Desde então, as vendas para o exterior só crescem: o aumento foi de 15% nos últimos quatro anos. Quase metade de tudo o que é exportado de moda praia brasileira sai das confecções fluminenses.