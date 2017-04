Bovespa opera em alta, no aguardo da votação da reforma trabalhista

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em queda nesta quarta-feira (26), com o mercado avaliando os resultados corporativos do primeiro trimestre, à espera do desenrolar da reforma trabalhista, que deve ser votada ainda nesta quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados.

Às 11h42, o Ibovespa subia 0,05%, a 65.181 pontos. Na véspera, o índice subia 1,18%, a 65.148 pontos. No mês, acumula queda de 2,27%. No ano, o Ibovespa acumula alta de 8,17%.

Já o dólar opera em alta, com o câmbio acompanhando o cenário externo e refletindo preocupações dos operadores com o andamento das reformas no Brasil.

Às 11h45, o dólar operava em alta de 1,20%, a R$ 3,1849.