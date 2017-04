Bolsas da Ásia encerram pregão em alta

Os mercados do sudeste asiático encerraram o pregão desta quarta-feira (26) com mais um resultado positivo. No Japão, por exemplo, a bolsa de Tóquio registrou alta de mais de 1% pela quarta sessão consecutiva. Em Seul, o mercado teve nova máxima de fechamento em seis anos.

O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, valorizou 1,10%, a 19.289,43 pontos. Na China, o Xangai Composto avançou 0,36%, a 3.145,70 pontos.

Na Coreia do Sul, o Seul subiu 0,50%, a 2.207,84 pontos, enquanto em Hong Kong, o Hang Seng registrou alta de 0,50%, a 24.578,43 pontos.