Petróleo fecha em leve alta, mas mantém preocupação com produção nos EUA

O petróleo subiu nesta terça-feira (25), em meio a dúvidas de que o excesso de petróleo bruto global está sendo drenado.

No mercado de Nova York o barril de WTI subiu 33 centavos, a US$ 49,56, nos contratos para entrega em junho. Em Londres, o barril de Brent subiu 50 centavos, a US$ 52,10, também nos contratos para junho.

Os investidores estão preocupados com a força da recuperação da produção da commodity nos EUA, e com dúvidas na crença de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pode trazer de volta o equilíbrio do mercado após anos de excesso de oferta do produto.

A Opep e outros grandes produtores concordaram em reduzir a produção em 1,8 milhão de barris por dia no primeiro semestre de 2017, mas como as ações permaneceram altas, o cartel deve agora estender o acordo quando se reunir em maio.

Às 09h36 (de Brasília), o petróleo WTI para junho, contrato mais líquido, caía 0,33%, a US$ 49,07 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para julho também registrava baixa de 0,15%, a US$ 52,05 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Às 14h38, o WTI operava em alta de 0,20%, a US$ 49,33. O Brent subia 0,33%, a US$ 52,30.