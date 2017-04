Bolsas asiáticas encerram sessão em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta terça-feira (25) em alta, com a recuperação dos mercados acionários da China, e com os operadores satisfeitos com o resultado das eleições francesas, após novos rumores sobre incentivos tributários nos EUA.

Na China, o índice Xangai Composto registrou alta de 0,16%, a 3.134,57 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,51%, a 1.882,86 pontos.

No Japão, o Nikkei avançou 1,08%, a 19.079,33 pontos, favorecido pela continuidade da fraqueza do iene ante o dólar

O Hang Seng subiu 1,31%, a 24.455,94 pontos, em Hong Kong, em Taiwan, o Taiex registrou ganhos de 1,27%, a 9.841,71 pontos.

O sul-coreano Kospi subiu 1,06% em Seul, a 2.196,85 pontos. O filipino PSEi registrou alta de 1,47% em Manila, a 7.700,46 pontos.