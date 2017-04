Procura por crédito cai 4% no primeiro trimestre

A procura por crédito ao consumidor caiu 4% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2016. A constatação é de pesquisa da Boa Vista SCPC, empresa de informações de crédito. Os dados nacionais mostram ainda que, na avaliação dos valores acumulados em 12 meses (abril de 2016 até março de 2017), houve queda de 9,3%. Na comparação de março com fevereiro houve alta de 2,2%, considerando dados com ajuste sazonal (feriados, por exemplo).

A avaliação em 12 meses mostrou que nas instituições financeiras houve queda de 13,7% na busca por crédito, enquanto para o segmento não financeiro a diminuição foi de 6,7%. De acordo com a empresa pesquisadora, os resultados da tendência do indicador ainda sinalizam uma demanda por crédito fragilizada.

“Fatores como altas taxas de juros, rendimentos reais negativos e desemprego elevado ainda se mostram como variáveis condicionantes deste cenário, e impõem mais cautela e aversão ao consumo por parte das famílias. Apesar disto, a perspectiva de redução de juros e de inflação deve aumentar a confiança dos agentes e contribuir para a retomada do crescimento da procura por crédito a partir do segundo semestre deste ano”, finaliza boletim da empresa.