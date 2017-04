Preços do petróleo operam em alta com indícios de extensão do corte da produção

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York operam em alta nesta segunda-feira (24), se recuperando das quedas nas últimas sessões.

Os sinais de que a Opep deve prolongar o corte da produção por mais seis meses, também influenciam nos resultados, além do retorno do apetite pelo risco do mercado, com a perspectiva de vitória de Emmanuel Macron nas eleições francesas.

Às 09h46 (de Brasília), o petróleo WTI para junho, contrato mais líquido, subia 0,26%, a US$ 49,75 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para julho também registrava alta de 0,36%, a US$ 52,63 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).