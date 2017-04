Petróleo fecha em queda com avanço na produção dos EUA

O petróleo fechou em baixa nesta segunda-feira (24) em um mercado que continua preocupado com elevada oferta mundial, principalmente dos Estados Unidos, o que afeta os esforços da Opep no sentido de reduzi-la.

No mercado de Nova York o barril de WTI caiu 39 centavos, a 49,23 dólares, nos contratos para junho. Em Londres, o barril de Brent teve queda de 36 centavos, a 51,60 dólares, também nos contratos para junho.

Às 16h27, o barril de Brent para julho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,61%, a US$ 52,12. Já o barril de WTI para entrega em junho, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, perdia 0,83%, a US$ 49,21.

Uma decisão final da Opep sobre estender o acordo de corte na produção não é esperada até a reunião oficial da Opep, no dia 25 de maio. Firmado em novembro, o pacto iniciado em janeiro deste ano, entre a Opep e outros produtores como a Rússia, firmou um corte de cerca de 1,8 milhão de barris diários entre janeiro e junho. Se encaminhado como o prometido, pode reduzir a oferta global em 2%. O desempenho norte-americano, contudo, tem deixado o mercado sob alerta.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.