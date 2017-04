Bovespa fecha em alta e dólar cai nesta segunda-feira pós feriado

O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta segunda-feira (24), aliviada diante do cenário externo após o resultado o primeiro turno da eleição presidencial na França, com ações bancárias entre os maiores destaques positivos.

O Ibovespa subiu 0,99%, a 64.389 pontos.

Às 11h27, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, subia 1,17%, a 64.504 pontos.

As ações ordinárias da Hypermarcas e da Natura lideraram as altas do dia. A Hypermarcas avançou 3,83% nas ações ordinárias e fechou no maior patamar desde maio do ano passado. Já a Natura teve alta de 3,28% nas ações ordinárias.

No último pregão antes do feriado de Tiradentes, na quinta-feira (20), o Ibovespa teve alta de 0,56%, a 63,760 pontos. No ano, o Ibovespa acumula alta de 5,87%.

Dólar

O dólar, por sua vez, fechou em queda nesta segunda-feira (24), também repercutindo o primeiro turno das eleições francesas.

A moeda norte-americana caiu 0,97%, a R$3,1267 na venda.

O mercado, entretanto, seguia atento ao cenário político interna, principalmente no andamento da reforma da Previdência no Congresso. Na véspera, o presidente Michel Temer afirmou que o projeto apresentado na Câmara dos Deputados na semana passada é a versão final, sem abertura para concessões. Já a reforma trabalhista pode ser votado em comissão especial nesta terça-feira (25), depois de ter urgência aprovada também na semana passada.

Às 11h32, o dólar caía 0,66% ante o real, a R$ 3,1276.

O Banco Central vendeu, pelo quinto pregão seguido, mais um lote de 16 mil contratos de swap cambial tradicional -- equivalente à venda futura de dólares -- para rolagem dos contratos que vencem em maio.