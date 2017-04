Bolsas europeias fecham em forte alta após vitória de Macron

A vitória de Emmanuel Macron no primeiro turno das eleições francesas, realizadas neste domingo (23), sobre a candidata de extrema-direita Marine Le Pen fizeram com que as bolsas europeias fechassem a segunda-feira (24) em forte alta.

A Bolsa de Paris ganhou 4,1%, fechando o dia em 5.268 pontos.

Durante todo o dia, o panorama foi positivo, com os investidores olhando em uma perspectiva boa a vitória também no segundo turno de Macron. O cenário era tão favorável que o mercado chegou a fazer o índice atingir 5,4% durante o dia.

A Bolsa de Milão também teve alta de 4,8%, atingindo 20.684 pontos enquanto o mercado de Frankfurt, na Alemanha, registrou um crescimento de 3,37%.

Na Ásia, os mercados fecharam com altas no Japão (+1,37%), Hong Kong (0,37%) e Mumbai (0,45%). No entanto, a Bolsa de Xangai apresentou queda de 1,43%.

Já no início do dia na Bolsa de Valores de São Paulo, o mercado abriu em alta de 1,37% enquanto os contratos na Dow Jones, em Nova York, abriu com +0,8% assim como a Nasdaq (+0,9%).

- Ouro e euro: Assim que os mercados abriram, o euro atingiu o maior valor dos últimos seis meses sobre o dólar, sendo negociado a US$ 1,0871.

A moeda havia fechado em US$ 1,071 a última sexta-feira (21).

Já o ouro registrou alta de 1,5% no valor assim que abriu nos mercados a US$ 1.275 a onça.