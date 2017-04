Bolsas da Ásia encerram pregão majoritariamente em alta

As bolsas do sudeste asiático encerraram o pregão desta segunda-feira (24) majoritariamente em alta, após o primeiro turno da eleição presidencial na França. A sessão na China foi comprometida pelos temores de que Pequim seja mais agressiva no combate à especulação.

O Nikkei, de Tóquio, subiu com o resultado da eleição. Os investidores em Tóquio deixaram de buscar segurança no iene, e buscaram ativos mais arriscados, como títulos acionários. O índice japonês registrou alta de 1,37%, a 18.875,88 pontos.

Já na China, em compensação, o Xangai Composto caiu 1,37%, a 3.129,53 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto teve forte recuo de 2,44%, a 1.873,37 pontos. Preocupações de que o governo chinês deve agir novamente para reduzir a especulação nos mercados locais pesaram na sessão.

O Hang Seng subiu 0,41% em Hong Kong, a 24.139,48 pontos. O índice sul-coreano Kospi subiu 0,40% em Seul, a 2.173,74 pontos. O filipino PSEi avançou 0,14% em Manila, a 7.588,88 pontos.