'Forbes': Índice de Confiança de Investimentos Estrangeiros rebaixa Brasil em quatro posições

Quando se trata de destinos exóticos para o capital estrangeiro, nenhum outro país tem apresentado tanta volatilidade nos mercados como o Brasil, afirma a Forbes em matéria publicada nesta quinta-feira (20).

Segundo a reportagem a corrupção, uma economia estagnada e uma reviravolta política levaram o Brasil a cair quatro posições para o número 16 em uma lista de 25 países classificados em A.T. Índice de Confiança de Investimentos Estrangeiros Diretos da Kearney.

Para um país desta dimensão, e com uma economia tão diversificada, o Brasil agora está atrás da Suécia (Suécia!) - uma economia que é pelo menos três vezes menor - Holanda e Itália, confrontados com as suas próprias incertezas políticas. O Brasil costumava ser melhor do que ambos, aponta Forbes.

Matéria fala sobre situação econômica atual do Brasil

Este é um país que tem algumas das melhores terras agrícolas do mundo, tornando-se um ótimo lugar para o agronegócio e commodities comerciantes; Tem mais de 100 milhões de consumidores que gostam de gastar dinheiro cada vez mais nesta linha; É o lar dos melhores bancos da América do Sul e tem petróleo e, no entanto, as empresas globais preferem colocar dinheiro para trabalhar na Suécia. (Quem acreditaria? Suécia!)

O Brasil caiu 10 pontos ao longo dos últimos dois anos. Em 2016, a economia contraiu mais de 3% pelo segundo ano consecutivo. Este ano, o Fundo Monetário Internacional prevê um magro crescimento de 0,2%. Isso é bastante pessimista, na verdade. As estimativas de consenso da pesquisa semanal do Focus no banco central do Brasil tem crescido em 0,4%, o que não é nada a escrever, mas melhor do que dois anos de recessão.

O IDE caiu US $ 15 bilhões para US $ 50 bilhões no ano passado, com o banco central este ano prevendo um saudável US $ 70 bilhões em fluxos. O índice de Kearney está certo, US $ 70 bilhões não serão atingidos este ano no Brasil, diz o diário financeiro.

Em teoria, a expulsão da presidente do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, em agosto de 2016, abriu caminho para políticas mais favoráveis às empresas. Não que Dilma fosse anti-empresarial, mas sua inclinação para os bancos estatais que financiam tudo, desde a habitação à hidrelétrica até o orçamento do governo, fez com que ela acabasse enfrentando as leis de responsabilidade fiscal, aponta a Forbes.

No entanto, a Petrobras continua sendo uma das atrações mais populares para empresas globais. A Statoil da Noruega gastou US $ 2,5 bilhões em compra de ativos da Petrobras no ano passado, a maior transação de 2016.

O otimismo está crescendo no Brasil, mas não muito. Cerca de 24% dos investidores pesquisados pela A.T. Kearney disse que eles estavam mais otimistas sobre as perspectivas econômicas do país este ano do que no ano passado. Outros 22% disseram estar mais pessimistas.

Olhando de um ponto de vista, o Brasil é um dos quatro países mais pessimistas sobre o Índice de Confiança FDI, à direita Brexit U.K. e a construção do muro do México. Eles estão ligados à Coréia do Sul, um país cujas forças políticas também estão caindo como um castelo de cartas. Deste ponto de vista, o Brasil é mais otimista do que México, Tailândia, Bélgica e Áustria.

Os mercados emergentes representaram 28% das posições no índice este ano, superando uma baixa histórica de 20% em 2016. Especialistas escreveram que isso poderia sinalizar uma nova tendência de investidores globais aumentando a sua tolerância ao risco de olho nos mercados emergentes. Os dois principais mercados emergentes não devem ser surpreendidos - a China é o terceiro país este ano e a Índia o número oito.

"Os investidores estão mais atentos as perspectivas econômicas de outros mercados emergentes, o que poderia significar que economias mais fracas são vistas como oportunidades em termos de preço para fazer investimentos", escreveram os economistas.

> > Forbes