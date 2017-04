Bovespa fecha em alta na véspera do feriado de Tiradentes

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo (Ibovespa) fechou com alta de 0,56%, a 63.760 pontos, nesta quinta-feira (20), véspera do feriado nacional de Tiradentes, sob influência das ações preferenciais da Bradespar e da Vale entre os destaques positivos da sessão, com registro de altas de 6,03% e 5,91% respectivamente.

Às 11h20, o Ibovespa subia 0,63%, a 63.808 pontos. No pregão da véspera, a bolsa encerrou a sessão em baixa, pressionada pela queda das ações da Vale, que recuperou as perdas.

Entre as perdas desta quinta-feira (20), a principal foi com as ações ordinárias da Sabesp, que fecharam com queda de 5,37%

Já o dólar fechou com alta de 0,32%, cotado a 3,1574. Segundo analistas, o cenário político brasileiro também contribuiu para o movimento tímido da valorização da moeda. Mais cedo, a moeda norte-americana recuava 0,27%, a R$ 3,1442. Apesar disso, o mercado foi contido pela cautela dos investidores nesta véspera de feriado, com a eleição presidencial francesa marcada para o final de semana.