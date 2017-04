Petróleo registra ganhos com dados de estoques dos EUA

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York ficam perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira (19), com registros de leve alta, enquanto no mercado aguarda os dados oficiais sobre os estoques semanais de crude, pelo Departamento de Energia norte-americano.

Depois que os mercados fecharam na véspera, o American Petroleum Institute apontou para uma queda de 840 mil barris na semana encerrada em 14 de abril.

A projeção do mercado é que o Departamento de Energia indique uma queda de 1,4 milhão de barris nos estoques de petróleo bruto.

Às 9h41, o barril de Brent para junho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha alta de 0,11%, a US$ 54,95. Já o barril de WTI para entrega em maio, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, registrava um ganho de 0,08%, a US$ 52,45.