Incerteza com a reforma da Previdência faz dólar fechar em alta

Nesta quarta-feira (19), o dólar fechou em forte alta devido às incertezas dos investidores em relação às mudanças na reforma da Previdência, proposta pelo presidente Michel Temer, em pauta no Congresso Nacional.

A moeda norte-americana fechou em alta de 1,09%, sendo vendida a R$3,1472. Na véspera, o dólar subiu 0,29%, comercializado a R$3,1134. No acumulado da semana a moeda registra aumento de 1,2% e no mês, 1,09%. Em contrapartida, o dólar registra desvalorização de 3,15% no acumulado do ano de 2017.

Bovespa fecha em forte queda

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, fechou o pregão desta quarta-feira (19) em queda de 1,17%, a 63.406 pontos, pressionada principalmente pela desvalorização do preço dos barris de petróleo e pelo receio dos investidores ao ritmo do avanço das votações sobre as reformas do governo Temer, no Congresso Nacional.

No acumulado da semana, o índice registra queda de 0,7%. No mês, a desvalorização é ainda mais expressiva, 4,88%. Já no acumulado do ano, a Bovespa registra alta de 5,28%.