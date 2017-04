Firjan e Governo do Estado promovem Rodada de Negócios em Duque de Caxias

O Sistema Firjan e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (Sedeis) promovem, na próxima quarta-feira, 26 de abril, às 13h, a Rodada de Negócios do Programa Compra Rio.

O encontro gratuito contará com as empresas Frescatto, fabricante de peixes e frutos do mar congelados, Masan, prestadora de serviços especializados, e Comercial Milano Brasil, gestão de distribuição e logística integrada, como âncoras.

O evento acontecerá na Representação Regional Firjan/Cirj Baixada Fluminense Área II, em Duque de Caxias (Rua Arthur Neiva - Sesi, n° 100, Bairro 25 de Agosto).

O objetivo da rodada é aproximar empresas de todos os setores, permitindo contato direto entre fornecedores de pequenas e médias e departamentos de compras de grandes corporações, visando fomentar os negócios no estado do Rio. As demandas das empresas âncoras reúnem diversos itens de produtos e serviços, como por exemplo: material de manutenção, material de embalagem, refeições, material de higiene, limpeza e cozinha, produto químico, material de produção, serviços de limpeza e manutenção predial, obras, refrigeração e transportes, uniformes, material e serviço de escritório e de informática, produtos alimentícios e material médico.

Para efetuar inscrições e ver a lista completa de produtos e serviços: http://www.comprario.com.br/tela-login.aspx?idRodada=44 .

Serviço: Rodada de Negócios

Data: 26 de abril, quarta-feira, às 13h

Local: Representação regional Firjan/CirjBaixada Fluminense - Área II ÁREA II - Rua Arthur Neiva (Sesi), 100, Bairro 25 de Agosto - Duque de Caxias

Inscrições: http://www.comprario.com.br/tela-login.aspx?idRodada=44

Entrada gratuita

Mais informações: 2332-8354 ou comprario2017@gmail.com .