Bovespa opera em alta em dia de apresentação de texto sobre a Previdência

A bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta quarta-feira (19), após fechar em leve baixa na véspera, pressionada pela queda das ações da Vale diante de novas baixas no preço do minério de ferro na China. Nesta quarta, as ações da empresa de mineração estão se recuperando, com alta de 2,78%, um dos destaques da ponta positiva da sessão.

Às 10h42, o índice subia 0,22%, a 64.299 pontos.

Já o dólar opera em leve alta, à espera de um parecer sobre a reforma da Previdência, que deve ser divulgado nesta quarta. O mercado aguarda a apresentação do parecer do relator Arthur Maia (PPS-BA) sobre a reforma da Previdência em comissão especial.

O Banco Central realiza nesta sessão novo leilão de swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares, com oferta de até 16 mil contratos para rolagem do vencimento de maio.

Às 10h42, o dólar subia 0,41%, a R$ 3,1206.