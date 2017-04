Volkswagen em Taubaté concede férias coletivas a 3,6 mil funcionários

A fábrica da Volkswagen na cidade de Taubaté (SP) concede a partir desta terça-feira (18) férias coletivas a 3,6 mil trabalhadores, informou o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. Com 4 mil funcionários, a unidade terá, segundo o sindicato, a produção inviabilizada no período.

Os empregados voltam ao trabalho entre 28 de abril e 8 de maio. “O sindicato acompanha as atividades da empresa, para que sejam tomadas apenas as medidas necessárias para manutenção dos postos de trabalho, já que as férias coletivas são uma prerrogativa da Volks”, diz a nota.

Procurada, a Volkswagen informou que “tem feito uso de ferramentas de flexibilização para adequar o volume de produção à demanda do mercado”.

Histórico

Em janeiro deste ano, a empresa e o sindicato fizeram um acordo com 615 trabalhadores que aderiram a um Plano de Demissão Voluntária (PDV). O programa começou no final de dezembro de 2016 e terminou em janeiro. A montadora alegou, na época, necessidade de redução no quadro de funcionários.

Pelo acordo coletivo aprovado para 2017, com validade até 2022, a empresa se comprometeu a não demitir, além de implementar ações de flexibilidade, banco de horas, otimização de custos, entre outras medidas.