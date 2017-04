Petróleo recua mais uma vez em meio à preocupação com produção nos EUA

O petróleo terminou em baixa nesta terça-feira (18), em meio a preocupações com o crescimento da produção norte-americana.

O petróleo tipo Brent para junho recuou 0,84% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 54,89 por barril, enquanto o WTI para o mesmo mês, que já é o mais líquido, perdeu 0,48% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 52,85 por barril. O WTI de maio, que vence na quinta-feira, caiu 0,45%, a US$ 52,41 por barril.

Apesar do recuo, sinais de que a Arábia Saudita e a Rússia estão aderindo ao compromisso de cortar a produção de petróleo mantiveram as perdas limitadas.

Os indicadores mais recentes confirmam que a produção de óleo de xisto dos EUA continua em expansão, num momento em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia se esforçam para reduzir sua produção ao longo deste semestre. A Opep vai discutir a possível extensão do acordo em reunião marcada para 25 de maio.

De acordo com dados da Baker Hughes, o número de plataformas ativas nos Estados Unidos aumentou em 11, para 683, no décimo terceiro acréscimo semanal consecutivo, chegando ao maior nível em quase dois anos.

