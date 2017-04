Meirelles diz que país continua a trabalhar independentemente de denúncias

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta terça-feira (18) que o governo continua a trabalhar independentemente dos inquéritos abertos pelo Supremo Tribunal Federal para investigar ministros e parlamentares e que levará essa mensagem às reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do G20 das quais participará esta semana em Washington.

“Minha mensagem será simples: o país continua a trabalhar independentemente de haver inquéritos envolvendo congressistas, autoridades, entre outros. As pessoas continuam nos seus cargos e trabalhando, o ritmo de trabalho continua normalmente”, disse Meirelles após participar do encerramento de uma conferência internacional promovida pelo Itaú em São Paulo.

O ministro, que embarca esta noite para os Estados Unidos, falou sobre a economia e a conjuntura brasileiras para uma plateia de investidores, analistas e empresários. Em entrevista após a apresentação, Meirelles disse que o país está voltando a crescer no ritmo esperado. “É um processo normal de retomada de crescimento, mas o índice mensal de atividade medido pelo Banco Central já mostra crescimento no último mês de 1,3%. Está consistente com a nossa projeção de chegar até o final desse ano com crescimento na margem de 2,7% [em relação ao último trimestre de 2016], e entrando em 2018 com um ritmo de acima de 3% de crescimento”, analisou.

Meirelles reafirmou que, por enquanto, não há previsão de aumento de impostos. “Não estamos contemplando no momento aumento de impostos”. Segundo ele, o momento é de retomada no crescimento. “Com o ajuste fiscal, estamos numa parte fundamental no processo, criamos condições para o país começar a crescer. A partir daí nós já temos uma agenda grande de reformas microeconômicas, visando aumentar a produtividade da economia através da desburocratização.”