'Brazilmonitor': País apresenta rigidez social e estagnação econômica, diz PhD

Nesta terça-feira (18) o site de notícias financeiras Brazilmonitor.com publicou um estudo realizado por Eiiti Sato, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Cambridge, graduado em Economia pela FAAP e doutorado em Sociologia pela USP, onde demonstra a situação econômica do Brasil com relação as 12 maiores economias mundiais em 2016.

De acordo com Eiiti, em meados da década de 1970, os brasileiros estavam orgulhosos de entrar no grupo de países exportadores de produtos manufaturados. Naqueles dias a industrialização era um símbolo de desenvolvimento e de proeza tecnológica, e ser um país exportador de manufatura era um reconhecimento internacional de tal condição perseguida por toda sociedade em desenvolvimento.

O professor diz que quarenta anos depois, a economia brasileira voltou à condição de exportador de commodities. No início do século XXI, as exportações de produtos de base ultrapassaram as exportações de produtos manufaturados. Na década de 1980, o Brasil tornou-se a 7ª economia, mas agora parece que o país está continuamente caindo para a décima posição depois que a produtividade estagnou e não se espera que no futuro próximo a produtividade no Brasil aumente tanto quanto outras economias.

Segue um retrato aproximado da atual posição internacional da economia brasileira cujo desempenho nos últimos cinco anos só pode ser comparado com países problemáticos como Venezuela e Argentina.

PIB: 12 maiores economias em 2016

País PIB População

United States 18,561 319

China 11,391 1,357

Japan 4,730 127

Germany 3,494 81

United Kingdom 2,649 64

France 2,488 67

India 2,250 1,252

Italy 1,852 59

Brazil 1,769 202

Canada 1,532 36

Korea 1,404 76

Russia 1,267 144

Source: International Monetary Fund, 2017

O sindicalismo: um fator de atraso econômico?

O Brasil é um caso raro de um país em que sindicatos são patrocinados pelo Estado. O governo brasileiro utiliza o mecanismo estatal para arrecadar dinheiro para alimentar a administração e o desenvolvimento das atividades dos sindicatos. Como impostos, as contribuições para os sindicatos são cobradas compulsoriamente dos trabalhadores, e diferentemente do que acontece em outros países, uma conseqüência imediata é que os sindicatos não dependem da vontade da filiação e da inscrição formal. Outra particularidade do sindicalismo no Brasil é o fato de que o setor público é permitido - na verdade os funcionários públicos são estimulados - para ter seus próprios sindicatos.

Todos os anos, o Ministério do Trabalho distribui cerca de US $ 1 bilhão para sindicatos e federações de sindicatos (CUT, CGT, FS, etc.). Outra forma pela qual o Estado brasileiro alimenta o sindicalismo é indireta; De acordo com as leis existem posições na administração de sindicatos (presidente e diretores) que se beneficiam da renúncia automática, i. E. Aqueles que ocupam tais cargos não precisam assistir ao seu trabalho regular e são pagos para desempenhar suas funções como líderes sindicais. Relativamente ao sector público, há um forte estímulo adicional: as greves são totalmente pagas.

Número total de sindicatos registados em alguns países selecionados

País Sindicatos

Argentina 91

Alemanha 16

Dinamarca 164

Reino Unido 168

Estados Unidos 130

Brasil 16.290

