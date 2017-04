Bovespa opera perto da estabilidade e dólar recua

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera perto da estabilidade nesta terça-feira (18), com as ações da Vale entre os destaques negativos, após novo recuo do minério de ferro na China.

O mercado também está atento ao andamento das conversas sobre a reforma da Previdência, após o adiamento da apresentação do relatório sobre a medida.

Às 11h46, o índice tinha leve recuo de 0,04%, a 64.311 pontos. Perto do mesmo horário, as ações da Vale recuavam mais de 3%. O banco Santander e o Grupo Pão de Açúcar eram alguns dos destaques na ponta positiva.

Já o dólar opera em baixa, com as mudanças no texto original da reforma da Previdência influenciando a sessão.

Às 11h46, a moeda norte-americana recuava 0,29% ante o real, valendo R$ 3,0913.