'Prévia do PIB' aponta crescimento de 1,31% da economia em fevereiro

Dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (17) apontam que o nível de atividade da economia brasileira registrou alta de 1,31% em fevereiro deste ano, na comparação com o mês anterior. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) é considerado a "prévia do PIB".

A comparação já leva em conta as diferenças sazonais entre os períodos analisados. Sem descontar esses ajustes, o indicador cresceu 0,52% em fevereiro.

No acumulado de 12 meses, a atividade econômica apresenta recuo de 3,56% sem ajustes sazonais e de 3,68% com ajustes.