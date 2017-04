Petróleo abre a semana em queda após feriado de Páscoa

Os barris de petróleo negociados em Londres e Nova York registram leve queda nesta segunda-feira (17), com alguns momentos de leve alta, enquanto investidores realizam lucros após os três dias de pausa da Páscoa. A queda surge depois de três semanas seguidas de ganhos, e também com a alta na atividade de perfuração norte-americana, de acordo com dados da Baker Hughes.

Às 10h08, o barril de Brent para junho negociado na International Exchange Futures (ICE), em Londres, tinha queda de 0,02%, a US$ 55,88. Já o barril de WTI para entrega em maio, negociado no New York Mercantile Exchange (Nymex), em Nova York, perdia 0,11%, a US$ 53,12.

O dia 1° de janeiro marcou o início oficial do acordo firmado entre Opep e países de fora do grupo como a Rússia, em novembro, para reduzir a produção em cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo por dia. Se encaminhado como o prometido, pode reduzir a oferta global em 2%. O desempenho norte-americano, contudo, tem deixado o mercado sob alerta.

Os barris de petróleo, que custavam em torno dos US$ 100 até o final de 2014, chegaram abaixo de US$ 30 no ano passado, devido ao excesso de oferta global.