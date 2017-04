Bovespa opera em alta, dólar tem forte recuo

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em alta nesta segunda-feira (17), com a recuperação de ações de bancos impulsionando o mercado. Apesar disso, os investidores ainda estão cautelosos quanto às consequências das delação da Operação Lava Jato.

O começo dessa sessão é marcado também pelo vencimento dos contratos de opções sobre ações, o que pode tornar os negócios mais voláteis.

Às 10h41, o índice do Bovespa subia 0,38%, a 63.062 pontos.

Já o dólar opera em baixa, com recuo de mais de 1% ante o real, com a sinalização do Banco Central de que vai rolar integralmente o vencimento de swap cambial tradicional de maio. A continuada tentativa do governo de manter as datas das votações da reforma da Previdência e trabalhista no Congresso também influencia no movimento das moedas.

Às 10h41, o dólar caía 1,13%, a R$ 3,1092.