Bolsas da Ásia encerram pregão sem direção única

As bolsas do sudeste asiático encerraram sem direção definida nesta segunda-feira (17) com o mercado da região preocupado com as tensões da Península Coreana após um novo lançamento de míssil na Coreia do Norte neste fim de semana. O teste fracassado foi realizado antes da visita do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, à Coreia do Sul.

Os indicadores econômicos da China foram outro foco da sessão, com um crescimento de 6,9% entre janeiro e março, no comparativo anual. A meta para a expansão econômica em 2017, de 6,5%, foi superada.

O índice Nikkei 225, de Tóquio, fechou a sessão em alta de 0,11%, aos 18.355,26 pontos. Na China, o Xangai Composto caiu 0,74%, a 3.222,16 pontos. Em Seul, o Kospi avançou 0,51%, a 2.145,76 pontos. Em Hong Kong a bolsa não operou em razão do feriado de Páscoa.