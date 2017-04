Redução da taxa Selic vai ajudar a acelerar o crescimento, diz Temer

Michel Temer comemorou a quinta redução seguida dos juros básicos da economia. Pelas redes sociais, o peemedebista mencionou o corte de um ponto percentual da taxa Selic e disse. “[Esta] medida vai ajudar a acelerar o crescimento econômico do país e gerar empregos para os brasileiros. A inflação em queda e a redução da taxa Selic vão estimular a economia, a produção industrial e o consumo interno.”

Temer defendeu ainda as reformas que o governo tenta aprovar. “Com determinação para tocar as reformas que o País precisa, vamos colocando o Brasil no rumo certo.”

>> Banco Central reduz juros básicos para 11,25% ao ano

O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, também utilizou as redes sociais para defender o desempenho da economia brasileira. “A inflação no país no primeiro trimestre de 2017 atingiu seu nível mais baixo desde o Plano Real. Pela primeira vez em anos, há consenso entre os agentes econômicos de que será cumprido o regime de metas de inflação estabelecido pelo Banco Central”, acredita Parola.

O porta-voz também destacou as reformas. “O momento, agora, é de reforçar o compromisso de todos com a agenda de reformas que proporcionará crescimento ainda maior nos próximos meses, com a retomada do emprego sobre as bases sólidas das responsabilidades fiscal e social”.

Da Agência Brasil