'Financial Times': Brasil reduz taxas de juros para estimular crescimento

Matéria publicada nesta quinta-feira (13) pelo jornal Financial Times conta que o banco central do Brasil reduziu as taxas de juros em 100 pontos base, numa decisão que os analistas disseram que ajudaria a estimular a recuperação da pior recessão registrada que atinge a maior economia da América Latina.

Segundo a reportagem o banco central disse que cortou a taxa Selic de referência de 12.25 por cento a 11.25 por cento, intensificando um ciclo do abrandamento que começou com um corte de 25 pontos de base em outubro e ganhou gradualmente mais força. A decisão vem justamente quando a inflação caiu rapidamente para o centro da faixa-alvo do banco central de 4,5 por cento, mais ou menos 1,5 pontos percentuais.

"O comportamento da inflação continua a ser favorável", disse o banco central em comunicado. A economia brasileira contraiu 3,6 por cento no ano passado depois de ter diminuído 3,8 por cento em 2015, levando ao aumento do desemprego.

O governo do presidente Michel Temer está empreendendo um programa de reformas para tentar renovar a confiança dos investidores e estimular uma recuperação, aponta o Times. A indústria também pediu uma flexibilização das tradicionais taxas de juros do país, finaliza.

