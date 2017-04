Bovespa opera em baixa com divulgação de inquéritos contra políticos

O principal índice da bolsa de valores de São Paulo opera em baixa na sessão desta quarta-feira (12), com o mercado cauteloso após a abertura de inquéritos contra ministros, parlamentares e outras autoridades na operação Lava Jato. A sessão também é marcada pelos vencimentos de opções do Ibovespa e do índice futuro, o que pode favorecer tornar a sessão mais volátil, até seu encerramento.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, relator da operação Lava Jato, autorizou a abertura de inquéritos baseando-se nas delações feitas por executivos da Odebrecht. Oito ministros do governo do presidente Michel Temer foram citados.

Às 11h53, o índice Bovespa caía 0,54%, a 64.013 pontos.

Já o dólar opera em alta, afetado pela volatilidade que pode afetar os mercados financeiros nesta sessão, e com as incertezas políticas do Brasil.

Às 11h55, a moeda norte-americana subia 0,27%, vendida a R$ 3,1465.