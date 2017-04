Bovespa e dólar fecham em queda nesta quarta-feira 

O principal índice da bolsa paulista fechou em queda nesta quarta-feira (12), com o mercado preocupado com abertura de inquéritos contra ministros, parlamentares e outras autoridades no âmbito da operação Lava Jato.

O Ibovespa caiu 0,73%, a 63.891 pontos.

A sessão também é marcada pelos vencimentos de opções do Ibovespa e do índice futuro, o que pode favorecer tornar a sessão mais volátil, até seu encerramento.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, relator da operação Lava Jato, autorizou a abertura de inquéritos baseando-se nas delações feitas por executivos da Odebrecht. Oito ministros do governo do presidente Michel Temer foram citados.

Às 11h53, o índice Bovespa caía 0,54%, a 64.013 pontos.

Vale caiu mais de 4%, Bradespar, que tem uma fatia na Vale entre seus principais investimentos, também caiu mais de 6%. Já a Petrobras subiu nas preferenciais e recuou nas ordinárias.

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (12), com os investidores avaliando que a reforma da Previdência será aprovada mesmo após polêmicas envolvendo investigações da Lava Jato.

A moeda norte-americana recuou 0,45%, vendida a R$ 3,1339

Às 11h55, a moeda norte-americana subia 0,27%, vendida a R$ 3,1465.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta sessão, por ora. Em maio, vencem US$ 6,389 bilhões em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.