Petróleo fecha em alta, após Arábia Saudita pedir extensão de cortes da Opep

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira (11) na sexta sessão consecutiva de ganhos, influenciados pelo relato de que a Arábia Saudita pedirá por uma extensão dos cortes na produção na reunião de maio da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para maio fechou em alta de 0,60%, a US$ 53,40 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent para junho avançou 0,45%, a US$ 56,23 por barril.

Apesar da leve queda registrada antes dos relatos, os investidores continuavam com o fechamento do maior campo petrolífero da Líbia no radar. Na segunda-feira, o campo Sharara, que produzia cerca de 220 mil barris por dia, foi fechado por uma milícia líbia. Com a interrupção, a Líbia não deve alcançar o seu objetivo de produzir 800 mil barris por dia até o fim de abril.

A produção de petróleo nos Estados Unidos e os riscos geopolíticos também atraíram a atenção do mercado. Na sexta-feira (14), uma reunião entre ministros da Rússia, Síria e Irã ocorrerá em Moscou para discutir as recentes tensões geopolíticas.