Bovespa opera em forte baixa após alta da véspera

A bolsa de valores de São Paulo opera em forte queda nesta terça-feira (11), em meio às expectativas sobre a reforma da Previdência, com os investidores apreensivos com as tensões geopolíticas no exterior, em dia de estreia das ações da companhia aérea Azul. As ações da Vale, Petrobras e Ambev, estavam entre as principais pressões de queda.

Terceira maior aérea do país, a Azul estreou nesta sessão na bolsa negociada a R$ 22,52, uma alta de 7,24% ante o preço da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da empresa, de R$ 21.

Às 12h32, o principal índice da Bovespa caía 1,16%, a 63.901 pontos.

Às 14h22, o índice tinha alta de 0,02%, aos 64.664 pontos.

Já o dólar opera em alta ante o real, com o mercado ainda acreditando que as negociações para a reforma da Previdência no Brasil vão ter resultados positivos.

Às 12h33, o dólar subia 0,53%, vendido a R$ 3,1487.

Às 14h37, a moeda tinha alta de 0,20%, a R$ 3,1385.