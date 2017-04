Petróleo fecha em alta atento ao cenário geopolítico tenso

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira (10) ainda refletindo os riscos geopolíticos, que se intensificaram desde que os Estados Unidos bombardearam uma base militar síria, na semana passada. Além disso, os investidores refletem o fechamento do maior campo petrolífero da Líbia por uma milícia local, após ter sido reaberto na semana passada.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para maio fechou em alta de 1,61%, a US$ 53,08 por barril. Na Intercontinental Exchange (ICE), o petróleo tipo Brent para junho avançou 1,34%, a US$ 55,98 por barril.

O ataque contra uma base militar da Síria pelos Estados Unidos fizeram a commodity chegar a máxima de um mês na sexta-feira, devido às preocupações de que o conflito na região possa se intensificar.

Porém, o ganhos estão limitados pela produção de óleo de xisto nos EUA, o que afeta o esforço dos produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em reduzir a produção da commodity.

Às 9h58 (de Brasília), o petróleo WTI para maio, contrato mais líquido, subia 1,03%, a US$ 52,78 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para junho também registrava avanço de 1,09%, a US$ 55,84 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Às 14h11, o barril de Brent tinha alta de 0,92%, a US$ 55,75. No mesmo horário, o barril de WTI tinha alta de 1,19%, a US$ 52,86.

Os preços receberam um novo impulso na manhã desta segunda, após uma interrupção de petróleo na Líbia. O campo Sharara produzi cerca de 200 mil barris por dia e terá sua produção afetada por tempo indeterminado, uma vez que a duração do bloqueio é incerta. A Líbia, que faz parte da Opep foi isenta, no ano passado, de cortar sua produção.