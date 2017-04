Bovespa fecha em alta puxado pela Petrobras

A Bovespa fechou com o seu principal índice quase estável nesta segunda-feira (10), com as ações da Petrobras garantindo o encerramento positivo.

O Ibovespa subiu 0,09%, a 64.649 pontos.

A sessão também seguiu afetada por expectativas quanto aos desdobramentos ligados à reforma da Previdência no Brasil e os próximos passos do Banco Central em relação à taxa Selic.

A alta do petróleo lá fora sustentou um tom positivo nas ações da Petrobras, que se valorizavam 1,63% nas preferenciais e 1,69% nas ordinárias.

Às 10h48, o principal índice da Bovespa subia 0,01%, a 64.601 pontos.

Às 14h07, o índice tinha queda de 0,15%, aos 64.499 pontos.

Dólar

O dólar fechou em queda em relação ao real nesta segunda-feira (10). O cenário geopolítico após os EUA enviarem um porta-aviões para a costa da Coreia do Norte também afetou o movimento da moeda.

A moeda norte-americana recuou 0,35%, vendida a R$ 3,1390.

O Banco Central brasileiro não anunciou intervenção no mercado de câmbio para esta segunda.

Às 10h48, a moeda norte-americana recuava 0,31%, vendida a R$ 3,1364.

Às 14h10, a moeda tinha queda de 0,10%, a R$ 3,1431.