Preços do petróleo sobem com diminuição nos estoques dos EUA

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York operam em alta nesta quinta-feira (9), impulsionados por uma inesperada queda nos estoques de gasolina nos EUA, embora a grande oferta da commodity signifique os mercados de combustível permanecem sob pressão.

A Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês) dos EUA afirmou nesta quarta (8) que os estoques de gasolina caíram 869 mil barris na semana passada para 256,2 de barris, contrariando as expectativas dos analistas de um ganho de 1,1 milhão de barris.

Às 10h (de Brasília), o petróleo WTI para março, contrato mais líquido, subia 0,96%, a US$ 52,84 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para março registrava alta de 1,03%, a US$ 55,69 o barril, na ICE.