Em meio a avanço do petróleo, bolsas asiáticas fecham em alta, com exceção de Tóquio

As bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quinta-feira (9) em alta, em meio a avanços nos preços do petróleo, mas o mercado de Tóquio foi exceção e recuou, cauteloso antes da reunião do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e do presidente dos EUA, Donald Trump.

O índice Xangai Composto subiu 0,51%, a 3.183,18 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,66%, a 1.954,62 pontos, na China. Em Hong Kong, o Hang Seng registrou alta de 0,17%, a 23.525,14 pontos.

Na bolsa japonesa o Nikkei caiu 0,53% em Tóquio, a 18.907,67 pontos. Entre as bolsas menores da Ásia, o sul-coreano Kospi subiu 0,04% em Seul, a 2.065,88 pontos, enquanto o Taiex teve alta de 0,49% em Taiwan, a 9.590,18 pontos. O filipino PSEi ganhou 0,25% em Manila, a 7.252,66 pontos.