Apoiada por bancos, Bovespa opera em alta 

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta nesta quinta-feira (9), com as ações do Banco do Brasil entre as principais influências positivas, enquanto Itaú Unibanco e Vale pressionavam. Na véspera, índice encerrou em território positivo, respaldado por ganhos de ações do setor bancário e da Petrobras.

Às 11h42, o principal índice de ações subia 0,27%, aos 65.010 pontos.

A Bovespa encerrou a quarta (8) com seu principal índice em território positivo, respaldada por ganhos de ações do setor bancário e da Petrobras. O Ibovespa subiu 0,99%, a 64.835 pontos.

Já o dólar opera oscilando ante o real, mantendo o ritmo visto nos últimos dias e acompanhando o comportamento da moeda norte-americana no exterior em meio à aversão ao risco com as eleições na Europa e a condução do governo do presidente norte-americano, Donald Trump.

Às 11h42, o dólar recuava 0,02% ante o real, a R$ 3,1171 na venda.