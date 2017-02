Preços do petróleo operam em queda com estoques de combustível cheios nos EUA

Os contratos futuros dos barris de petróleo negociados em Londres e Nova York operam em baixa nesta quarta-feira (8). O grande aumento nos estoques de petróleo dos EUA e a queda na demanda da China implicaram que os mercados globais de petróleo permanecem superlotados a despeito dos esforços liderados pela Opep para cortar a produção.

De acordo com o Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês), os estoques de petróleo bruto no país subiram 14,2 milhões de barris na primeira semana de fevereiro, para o total de 503,6 milhões de barris. As expectativas dos analistas era de um aumento de 2,5 milhões. A Administração de Informação de Energia dos EUA publicará seus dados oficiais na quarta-feira.

Às 9h46 (de Brasília), o petróleo WTI para março, contrato mais líquido, caía 0,63%, a US$ 51,84 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para abril registrava baixa de 0,29%, a US$ 54,89 o barril, na ICE.