Bovespa opera em queda nesta quarta

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em baixa nesta quarta-feira (8), com as ações da Petrobras e de bancos, que possuem peso importante na composição do índice, operando em queda.

A bolsa fechou em alta nesta terça-feira (7), impulsionada pelos fortes ganhos das ações do Itaú Unibanco, após a divulgação do resultado trimestral do banco, e com a recuperação nos papéis da Vale. No acumulado do ano, o Ibovespa avança 6,59%.

Às 11h22, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, caía 0,45%, aos 63.908 pontos.

O dólar opera em alta, e repete no Brasil o comportamento no exterior em meio a incertezas sobre as eleições na França e na Alemanha. No entanto, a expectativa de ingresso de dólares no Brasil por causa da captação de recursos pelas empresas ainda limita o avanço da divisa em relação ao real.

Nesta quarta-feira (8), o dólar avança 0,15%, vendido a R$ 3,1250. No entanto, em 2017, o recuo acumulado é de 3,88%.