Bovespa fecha em alta nesta quarta-feira

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta nesta quarta-feira (8), com as ações da Ecorodovias, Qualicorp e Petrobras puxando o índice para cima. A bolsa está revertendo a queda da manhã, quando chegou a operar em uma mínima de 63.739 pontos.

O Ibovespa subiu 0,99%, a 64.835 pontos.

As preferenciais da Petrobras subiram mais de 2%. E as ações da Localiza lideravam as altas do índice perto do fechamento, com valorização de 4,42%. Por outro lado, a Embraer liderou as baixas, com queda de mais de 3%.

Na mira do mercado estava a inflação do país que subiu 5,35% em 12 meses até janeiro, menor patamar desde setembro de 2012, reforçando o cenário para queda da Selic.

A bolsa fechou em alta nesta terça-feira (7), impulsionada pelos fortes ganhos das ações do Itaú Unibanco, após a divulgação do resultado trimestral do banco, e com a recuperação nos papéis da Vale. No acumulado do ano, o Ibovespa avança 6,59%.

Às 11h22, o Ibovespa, principal indicador da bolsa, caía 0,45%, aos 63.908 pontos.

Às 13h56, o índice subia 0,30%, a 64.389 pontos.

O dólar, por sua vez, fechou praticamente estável nesta quarta. Ainda existem incertezas quanto as eleições na França e na Alemanha. No entanto, a expectativa de ingresso de dólares no Brasil por causa da captação de recursos pelas empresas ainda limita o avanço da divisa em relação ao real.

O moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,08% na venda.

Nesta quarta-feira (8), o dólar avança 0,15%, vendido a R$ 3,1250. No entanto, em 2017, o recuo acumulado é de 3,88%.

Mais uma vez, o Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio.

