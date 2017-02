Barris de petróleo fecham em alta nesta quarta-feira 

Após operar durante a manhã em queda, os Futuros do Petróleo fecharam em alta na sessão desta quarta-feira (8).

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI foi negociado na entrega a US$ 52,34, subindo 0,33%. O Petróleo Brent registrou ganhos 0,18% para negociação a US$ 55,15 por barril.

A alta veio depois que o aumento das reservas de petróleo dos Estados Unidos acabou sendo um pouco menor do que tinham antecipado os analistas. Os estoques do maior consumidor mundial de petróleo cresceram na semana passada em 13,8 milhões de barris, até situar-se em 508,6 milhões de barris.

O aumento nos estoques de petróleo dos EUA e a queda na demanda da China influenciavam a queda durante o dia.

Às 9h46 (de Brasília), o petróleo WTI para março, contrato mais líquido, caía 0,63%, a US$ 51,84 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para abril registrava baixa de 0,29%, a US$ 54,89 o barril, na ICE.