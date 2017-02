Petróleo fecha em queda com produção americana equilibrando os cortes da Opep

Os Futuros do Petróleo fecharam em queda na sessão desta terça-feira (7) em Nova York e Londres.

Na Bolsa Mercantil de Nova York, o barril de WTI fechou a US$ 52,03, caindo 1,85%. O Petróleo Brent registrou perdas de 1,51% para negociação a US$ 54,88 por barril.

A queda foi influenciada pelo acordo da Opep e outros exportadores que não conseguem equilibrar a crescente evidência do aumento da produção de petróleo de xisto nos EUA e com a demanda em baixa.

A demanda por petróleo na China cresceu no menor ritmo em pelo menos três anos em 2016, de acordo com dados oficiais. A informação se configura como o último de uma série de indicativos de que a demanda do país com o maior consumo de energia do mundo diminuiu.

O mercado também se preocupa com a paralisação do consumo de gasolina nos EUA. Os estoques do combustível cresceram cerca de 21 milhões de barris nos primeiros 27 dias de 2017, comparado com um aumento médio de menos de 12 milhões de barris na mesma época do ano durante a década anterior, de acordo com informações de estoque oficiais. A informação implica que há ou uma paralisação da demanda ou uma produção exagerada.

Às 9h38 (de Brasília), o petróleo WTI para março, contrato mais líquido, caía 0,21%, a US$ 52,90 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). No mesmo horário, o Brent para março registrava baixa de 0,16%, a US$ 55,63 o barril, na ICE.

Às 14h37, o barril de Brent tinha queda de 1,45%, a US$ 54,91. No mesmo horário, o barril de WTI tinha queda de 1,94%, a US$ 51,98.